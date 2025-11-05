V podnikatelském rodě Nepalových se rýsuje další úspěšná generace. Jiřina Nepalová před 32 lety se svými syny Jiřím a Pavlem založila společnost Renomia, což je dnes největší pojišťovací makléřská společnost v Česku a jedna z nejvýznamnějších v regionu. V dozorčí radě Renomie je i jednadvacetiletý Tomáš Nepala, syn Pavla – ten si ovšem začíná budovat vlastní byznysový příběh.
Co se dočtete dál
- Jaký start-up spoluzaložil Tomáš Nepala.
- Co Freya řeší a jaké má zákazníky.
- Kdo do Freyi investoval.
- Co na podnikání svého syna říká Pavel Nepala.
