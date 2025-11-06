Po volbách jde zdánlivě vše jako na drátkách. Sněmovna sněmuje, koalice koaluje, fleky jsou oflekovány, program je naprogramován. Jenže je tady „maličkost“. Aby mohla vláda nejen začít fungovat, ale vůbec vzniknout, potřebuje premiéra. A kolem jeho jmenování můžou být ještě docela mrzutosti.
Andrej Babiš je coby majitel Agrofertu zatížen gigantickým střetem zájmů a prezidentu Petru Pavlovi se za těchto podmínek do jeho jmenování moc nechce. Jaký může být další vývoj a jak to může celé dopadnout?
Co se dočtete dál
- Co ústava nařizuje prezidentovi a co nechává zcela na něm.
- Jaké jsou čisté možnosti vyřešení Babišova střetu zájmů.
- O co se pravděpodobně Babiš snaží, co udělá prezident a jak to může dopadnout.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.