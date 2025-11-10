Přelomový verdikt pro malé nakladatele knih se nekonal, ač jej soud původně avizoval. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 Pavel Punčochář totiž i přes své původní vyjádření rozhodl, že mají nadále povinnost dávat knihovnám povinné výtisky všech vydaných knih. Tedy i těch, které stojí desítky tisíc korun.
Dnes je každý nakladatel povinen poslat vybraným knihovnám nejméně pět exemplářů všech vydaných knih. A ještě hradit poštovné na jejich zaslání. Této povinnosti se vzepřela společnost Teapot, která je nakladatelem bibliofilií, tedy výpravných knih vydávaných zpravidla v malém nákladu. A tedy patřičně drahých.
Co se dočtete dál
- Jak soud vysvětluje, že změnil původní názor a dal nakonec za pravdu knihovnám?
- Kolik by splnění této povinnosti společnost Teapot stálo?
