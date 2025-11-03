Klienti právní databáze Beck-online se zřejmě brzy dočkají neobvyklého sdělení a omluvy: na úvodní stránce jim po přihlášení bude po dobu dvou měsíců vyskakovat hláška, v níž se firma C. H. Beck, která ji provozuje, omlouvá svému největšímu konkurentovi Wolters Kluwer, že některé své texty neoprávněně okopírovala z jeho databáze.
Co se dočtete dál
- Jak Wolters Kluwer na opsané texty přišel.
- Jak se C. H. Beck brání.
- Jaké je postavení obou firem na trhu a jejich hospodářské výsledky
