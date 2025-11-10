Síť hotelů Pytloun Hotels koupila od firmy VN33 Building ze skupiny Alca budovu na Václavském náměstí v Praze s číslem popisným 33. V budově vznikne pětihvězdičkový hotel, jehož otevření Pytloun Hotels plánuje v roce 2027. Vyplývá to z pondělní tiskové zprávy Pytloun Hotels, kterou má ČTK k dispozici. Výši transakce strany nezveřejnily. V budově je teď mimo jiné prodejna módního řetězce C&A, tento maloobchodní prostor má být zachován.
V hotelu bude 220 pokojů. Koupi řetězec Pytloun Hotels financuje z vlastních peněz a pomocí bankovního úvěru. „Výkonnost všech našich čtyř pražských hotelů a jejich obsazenost v posledních letech stabilně roste a jsem přesvědčen, že díky pokračujícímu rostoucímu zájmu o cestování do Prahy bude i tento náš druhý hotel na Václavském náměstí úspěšný a stane se vlajkovou lodí sítě Pytloun Hotels,“ uvedl zakladatel a generální ředitel Pytloun Hotels Lukáš Pytloun. V dolní části Václavského náměstí má Pytloun Hotels od roku 2018 Pytloun Boutique Hotel Prague.
Další lukrativní pražské adresy mění majitele. Forum Karlín a hotel Ibis kupuje realitní fond Patria
„Naším cílem bylo citlivě rozvíjet hodnotná pražská aktiva a najít pro tento výjimečný objekt partnera, který mu dá novou tvář i funkci odpovídající významu lokality,“ řekla spolumajitelka skupiny Alca Radka Prokopová.
Řetězec Pytloun Hotels v Česku provozuje 15 hotelů, převážně v Liberci a Praze, a také šest restaurací. Firmu Pytloun založil v roce 2003. Skupina Alca se zaměřuje na výrobu sanitární techniky, vlastní ji Prokopová a František Fabičovic.
V Česku se loni prodalo osm hotelů za 153 milionů eur (podle průměrného kurzu České národní banky v roce 2024 asi 3,8 miliardy korun). Ve srovnání s rokem 2023 objem investic stoupl o 28 procent, transakcí naopak bylo o dvě méně, informovala dříve firma Cushman & Wakefield. Rekordní rok 2019 před pandemií covidu-19 podle ní loňské investice nepřekonaly. V roce 2019 objem investic činil 605 milionů eur (podle průměrného kurzu 15,5 miliardy korun).
V hromadných ubytovacích zařízeních v Praze se loni ubytovalo 8,1 milionu hostů, meziročně o 8,6 procenta více. Počet hostů tak zhruba o 35 000 překonal předcovidový rok 2019. Přibylo ubytovaných cizinců, naopak domácích hostů podle údajů Českého statistického úřadu ubylo. Celkový počet přenocování stoupl o 8,7 procenta.
