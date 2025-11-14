Nedávno odsouhlasili akcionáři společnosti Tesla naprosto mimořádný motivační balíček pro svého zakladatele Elona Muska ve výši jednoho bilionu dolarů, tedy 1000 miliard dolarů nebo také 21 tisíc miliard korun (momentálně to činí necelé tři roční HDP Česka). Nejbohatší muž planety se nechal několikrát slyšet, že firmu může i opustit, pokud mu akcionáři tento mimořádný „bonus“ nenabídnou, a bude se věnovat svým vizionářským plánům mimo Teslu. Součást balíčku má být peněžní plnění, stejně jako navýšení Muskova podílu z 15 na 25 procent akcií firmy Tesla.
Na druhou stranu má Elon Musk zajistit výrazný růst firmy Tesla, jak z hlediska zisků, tak z hlediska tržní kapitalizace, a splnit kritéria výroby a prodejů, aby mohl na celý bonus dosáhnout.
Co se dočtete dál
- Jaká přesná kritéria musí Tesla splnit pro uvolnění jednotlivých částí Muskovy odměny.
- Jak by splnění Muskových cílů ovlivnilo tržní kapitalizaci Tesly a valuaci v poměru k EBITDA.
- Jaký dopad může mít masivní rozšíření AI a robotiky na zaměstnanost v konkrétních sektorech.
