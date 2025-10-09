O ambiciózním plánu na výstavbu bateriové továrny v rumunském městě Braila nebylo v Česku dlouho nic známo. A to navzdory tomu, že za investicí stála česko-slovenská skupina Tesla Group se sídlem v Praze. Pro Rumunsko šlo však o významný projekt, a balkánský stát mu přislíbil dokonce i podporu ve výši 40 milionů eur, v přepočtu skoro miliardu korun. Nakonec však z ambiciózního záměru nic nebude.
Co se dočtete dál
- Jaká je historie projektu výstavby „české“ bateriové továrny v Rumunsku.
- Jaké další plány měla česko-slovenská skupina Tesla Group v balkánské zemi.
- Kdo stojí za skupinou Tesla Group a jaký je její vztah k firmám podobného názvu.
