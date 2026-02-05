Nebývá zrovna zvykem, že by Česko uteklo v povolování nových technologií zbytku Evropy. U samořiditelných aut tomu tak ale je. Od začátku roku je Česko po Německu teprve druhou zemí v Evropě, kde zákony umožňují provoz vozů s autonomní úrovní 3. Co to znamená v praxi? Řidič může bez obav pustit volant v některých situacích, třeba na dálnici, víceproudých silnicích nebo v zácpách, a nevěnovat se řízení. Auto samo určuje rychlost, směr jízdy a reaguje na dopravní situaci. Úplně vypnout ale člověk nemůže, musí zůstat připravený převzít do deseti vteřin řízení, když ho k tomu automobil vyzve.
Technologie se stala na začátku roku tématem řady diskusí na sociálních sítích. Například i kvůli tomu, že za jakoukoliv nehodu nebo přestupek při zapnutém autopilotovi úrovně 3 nese odpovědnost výrobce. Jak daleko ale vlastně inovace je a kolik takových aut už ji umí použít?
Co se dočtete dál
- Jak vypadá vývoj autonomních aut.
- Jak je to s odpovědností za nehodu a jak je to s používáním telefonu.
- Jak je na tom Evropa.
- Jak je na tom zahraniční konkurence.
- Proč je výhodou, že je Česko jednou premiantem.
