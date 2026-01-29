Tesla v příštím čtvrtletí ukončí výrobu svých nejluxusnějších modelů S a X. Uvolněné kapacity v kalifornském závodě ve Fremontu chce využít pro montáž humanoidních robotů Optimus. O zásadní změně výrobní strategie, na kterou poukazuje web Automotive News, informoval ve středu generální ředitel společnosti Elon Musk při zveřejnění hospodářských výsledků za čtvrté čtvrtletí.
Co se dočtete dál
- Kdy přesně Tesla ukončí výrobu Modelů S a X.
- Jak budou přestavěny výrobní prostory továrny ve Fremontu pro roboty Optimus.
- Jaké jsou cíle výroby a očekávané roční objemy.
- Jak se meziročně změnily tržby, zisk a globální dodávky Tesly.
- Jak Tesla rozšiřuje pilotní robotaxi služby a plány pro Cybercab bez ovládacích prvků.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.