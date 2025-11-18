„Dobrý den, která část zad vás přesně bolí? A bývá to horší ráno, nebo večer?“ ptá se z obrazovky počítače mladá doktorka poté, co jí Irena nadiktuje své jméno, datum narození a nastíní své potíže. „Bylo by dobré, kdybyste ta záda protáhla, zařadila strečink, klidně můžete zkusit kočičí hřbet, aby vám to protáhlo meziobratlové prostory,“ doporučuje doktorka a ordinuje dva dny klidový režim. „Kdyby se to horšilo a bolest vám vystřelovala či se objevily potíže s močením, mohu vám předepsat léky na bolest, ale bude třeba navštívit neurologa,“ upozorňuje doktorka a paní Irena s nadějí přikyvuje. Rozhovor končí tím, že pokud bolest nepoleví, sejdou se takto virtuálně znovu a dohodnou další postup.
Světlá nad Sázavou je jediná čistě ženská věznice v Česku a se svými 900 odsouzenými také největší ženskou věznicí v zemi. Od letošního září si drží ještě jedno prvenství – stala se první věznicí v České republice, která zavedla službu telemedicíny, tedy vyšetření na dálku.
„Zájem je velký, denně tady provádíme průměrně pět vyšetření. Od začátku září jsme již takto vyšetřili zhruba stovku pacientů,“ počítá vrchní sestra Kristýna Lieskovská. Při každém vyšetření odsouzené musí být přítomna. Pokud totiž lékař během hovoru dá pokyn, sestra nabere odsouzené CRP, tedy test zánětlivosti, změří teplotu, tlak či zajistí odběr a test moči. Případný recept na léky pak doktor pošle online sestřičce.
Telemedicína přináší úspory
Škála potíží, které se ve Světlé dají pomocí telemedicíny léčit, je poměrně široká – od nevolnosti, vysokého krevního tlaku přes chronický diabetes až po bolesti kloubů, zad nebo běžné kožní problémy. V ordinaci jsou totiž k dispozici také kamery, které dokážou zaostřit například na postižená místa na kůži.
„Nejčastější jsou však v tomto ročním období respirační potíže,“ pokyvuje hlavou vrchní sestra Lieskovská.
Pomocí telemedicíny nyní ve Světlé vyšetřují pouze praktičtí lékaři, brzy by však vedení chtělo do online módu začlenit také psychiatry a kožaře. „Jsme s tou službou zatím velmi spokojeni, proto bychom ji chtěli rozšířit i do dalších čtyř vězeňských ambulancí, které máme v gesci. Mimo jiné například do věznic Oráčov, Ostrov nad Ohří, Rapotice a Rýnovice,“ plánuje Ondřej Felix, ředitel organizace Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (ZZMS), pod kterou lékařská část věznice patří.
Službu telemedicíny se rozhodli zavést mimo jiné proto, že jim šetří peníze a čas strávený s výjezdy do nemocnic. Když totiž pacientka přišla se zdravotním problémem ve dnech, kdy ve věznici nebyl přítomen lékař, musela ji eskorta dopravit do nejbližší nemocnice k vyšetření, v tomto případě do Havlíčkova Brodu. „To znamenalo vypravit vůz – s každou odsouzenou musejí jet nejméně dva příslušníci a znamená to pro ně čtyři hodiny práce. Telemedicína přinesla významné snížení počtu těchto výjezdů. Celkem tím ušetříme několik milionů korun ročně,“ odhaduje Felix.
Odsouzené marodí méně
Telemedicína přinesla ještě jeden pozitivní efekt – celkově klesl počet hlášených zdravotních problémů odsouzených. Jednoduše proto, že téměř každá chřipka či nevolnost se dá vyšetřit hned a přímo v budově, tudíž odpadá pro mnohé atraktivní výlet za brány věznice. Simulovat se již nevyplatí.
Zajímavostí je také fakt, že mnohé z odsouzených žen preferují vyšetření online s lékařkou před fyzickým vyšetřením vězeňským lékařem. „Je jim příjemnější kontakt se ženou,“ všímá si ředitel Felix.
Z pohledu odsouzených přináší telemedicína také větší důstojnost. „Mnozí pacienti eskortu odmítají, nechtějí být viděni v poutech na veřejnosti. Díky telemedicíně tento problém odpadá,“ uvedl primář ZZMS Oleksandr Gaval.
Vyšetřování na dálku má ovšem své limity, mnohé zdravotní obtíže pomocí kamery a mikrofonu vyšetřit nejdou. „Nedávno jsme tu například měli pobodání nůžkami do očí a to se samozřejmě jelo do nemocnice. Stejně je to u všech zranění, kdy teče krev,“ připomíná sestra Lieskovská. Stejně tak nikdo na dálku nevyšetří například bolavé břicho nebo neprovede gynekologickou prohlídku. „Ovšem co se týče prohlídek u praktického lékaře, službu si zatím velmi chválíme. Šetří to totiž jejich kapacity. Právě praktiků je největší nedostatek a bývá velmi obtížné je sehnat,“ podotýká Felix.
Jelikož se jedná o republikový unikát, nechala si vězeňská lékařská služba telemedicínu dodat na klíč od externí společnosti.
„Nevěděli jsme dopředu, jestli se telemedicína ve věznicích vůbec osvědčí, takže jsme hned nechtěli nakupovat software a techniku. Nyní, když víme, že tato služba je přínosem pro nás i pro pacienty, a chceme ji rozšířit i do dalších věznic v Česku, rádi bychom ji převzali a zajišťovali sami s našimi lékaři a technologiemi,“ plánuje Felix. Telemedicína se osvědčila ve věznicích i v zahraničí. „V USA se používá ve věznicích asi ve 30 státech, v Texasu a Kalifornii snížila počet eskort o více než polovinu,“ zmínil primář Gaval.
