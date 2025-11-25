1. Media relations
Media relations jsou tradiční doménou PR. Vybudované vztahy s novináři a chápání mediální logiky je základním kamenem úspěšné komunikace. Zvládnuté media relations vám pomohou podílet se na redakčním obsahu a vystoupit ze stínu placené inzerce.
2. Sociální média
Běžné uživatelské znalosti k efektivnímu využívání sociálních sítí nestačí. Profesionálové vám zajistí nejen atraktivní obsah vhodný ke sdílení, ale také podrobnou analýzu dat a výsledků. Sociální média představují ideální kanál pro rychlou komunikaci s vašimi spotřebiteli a příznivci.
3. Integrace aktivit
S ohledem na význam získaných (earned) médií v kampaních je role PR stále silnější. PR profesionálové jsou proto ideální jako integrátoři kampaní, kteří přijdou s komunikačním konceptem a provážou všechny kanály vaší komunikace navzájem. Placená, získaná, vlastněná i sdílená média se musejí navzájem podporovat a PR profesionál vám to zajistí.
4. CSR
Společenská odpovědnost firem se v posledních letech stala pro vedení podniků samozřejmostí. Když konáte dobro, měli byste ho také umět správně komunikovat. CSR je prokazatelně důležitým ukazatelem pro spotřebitele i potenciální zaměstnance.
5. Event management
Správně koncipovaný event dokáže přitáhnout nebývalou pozornost cílové skupiny. Pro produkci rockového koncertu na fotbalovém stadionu bude vhodnější eventová agentura a PR agentura zajistí vizibilitu, společenskou akci nebo roadshow ale svěřte s klidným srdcem PR agentuře kompletně.
6. Influenceři
Influenceři zastávají v nových médiích podobnou roli jako novináři v klasických. Víte, kdo ovlivňuje názory vašich dětí a vašich zákazníků? PR profesionálové v tom mají přehled, udržují s influencery vztahy a dokážou je efektivně zapojit do kampaně.
7. Content management
Vytváření a správa obsahu si žádají mnoho času i úsilí. Struktura obsahu a jeho náplň jsou klíčové pro vytváření on-line obrazu značky. PR profesionálové vám pomohou spravovat web, sociální sítě, i blogy tak, aby byly informace aktuální, atraktivní a správné.
8. Mediální tréninky
Kontakt s médii vyžaduje řádnou přípravu. Máte ujasněno, jaké informace chcete novinářům sdělit a co by pro ně mohlo být zajímavé? Dokážete mluvit před kamerou? Vše vás naučí zkušený PR profesionál v rámci mediálního tréninku.
9. Krizová komunikace
Ke krizové situaci se můžete postavit mnoha způsoby. Vystupovat transparentně, omluvit se nebo snížit komunikaci na minimum? PR profesionál vám pomůže zvolit adekvátní strategii.
10. Interní komunikace
Interní komunikace je důležitou oblastí PR. Ani malé firmy by neměly zanedbávat optimalizaci základních nástrojů, jako jsou firemní média, elektronická komunikace či in-house eventy. Image organizace vychází zevnitř a interní PR tvoří základ každé zdravé firmy.
11. Celebrity PR
Známé tváře odjakživa přitahují pozornost a sympatie veřejnosti. Tak proč s nimi nespojit síly? PR profesionálové vám pomohou správně vytipovat a využít potenciál slavných osobností. Spolupráce přináší bonusy oběma stranám.
12. Korporátní komunikace
Údělem velkých firem je nutnost profesionálně se věnovat budování důvěry a řízení reputace. S budováním image dokáže pomoci kontinuální a systematické korporátní PR.
13. Produktová komunikace
Nic nedokáže spotřebitele seznámit s vaším produktem či službou lépe než produktové PR. Zvýší povědomí, upevní pozici na trhu a podpoří loajalitu ke značce.
14. Strategické poradenství
PR je vždy připraveno vyhledat pro vás vhodné komunikační příležitosti. Zhodnotí vaše možnosti a pomůže vám navázat dialog s širokou veřejností nebo obrátit trendy ve váš prospěch. PR dokáže monitorovat smýšlení společnosti i předpovídat jeho budoucí vývoj.
15. Community relations
Ať už jste firma, nezisková organizace nebo státní instituce, řízení vztahů s komunitami by pro vás mělo být zásadní. PR vám pomůže budovat důvěru na lokální úrovni, komunikovat kontroverzní témata i zmírňovat obavy. Je na čase si přiznat, že neutěšené vztahy s místními dokážou byznysu (a nejen jemu) pěkně zatopit.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
