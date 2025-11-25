Vraťme sudy domů aneb #zlasky k lokalitám
Klient a přihlašovatel: Kofola ČeskoSlovensko
Ocenění: Grand Prix, zlato – Firemní a krizová komunikace
V červnu 2024 postihly Moravu ničivé povodně, které zasáhly i výrobní závody Kofoly v Krnově, Litovli a Hanušovicích. Voda ochromila výrobu, poničila areály a z klíčového skladu odnesla přes 12 tisíc nerezových sudů. Jen tato ztráta představovala škodu v desítkách milionů korun. Kofola na vzniklou situaci zareagovala svižně, s empatií a se silným zapojením komunity.
Interní tým spustil bleskovou výzvu k hledání takzvaných kegů. Sociální sítě zaplavily fotografie, polohy a příběhy o nalezených sudech, lidé spontánně sdíleli informace a pomáhali s jejich navracením. Do akce se zapojili rovněž zaměstnanci firmy, kteří i přes práce v zasažených závodech vyráželi jako dobrovolníci do terénu. Pomoc ale nezůstala jen u „sudové pátrací akce“.
Jakmile opadla první vlna záchrany, navázala Kofola s partnery na kampaň projektem #zlasky k lokalitám. Spolu se spolkem Horní Dolní a platformou Donio spustila veřejnou sbírku na pomoc rodinám zasaženým povodní. Vznikl také charitativní online koncert Na vlně pomoci a firma iniciovala založení asociace Obnova 2024+.
Kampaň „Vraťme sudy domů“ ukázala, že i v krizi může značka jednat rychle, věrohodně a s reálným dopadem. Prostřednictvím kampaně se podařilo nejen získat zpět téměř všech 12 tisíc sudů a vybrat 20 milionů korun pro postižené rodiny, ale také přinést přes 1400 mediálních výstupů během prvního měsíce po povodni, navýšit návštěvnost webu o 185 procent a zajistit vůbec nejvyšší organický engagement na sociálních sítích v historii značky.
Ječ-man
Přihlašovatel: Svengali Communications
Klient: Plzeňský Prazdroj
Ocenění: zlato – Business-to-Business komunikace, bronz – Integrovaná komunikace
Plzeňský Prazdroj se rozhodl, že změní pohled zemědělců na regenerativní zemědělství a že veřejnosti zároveň dokáže, že to s udržitelností myslí vážně.
Celoroční integrovanou kampaní s výraznou kreativou, kterou pivovar spojil s edukací dodavatelů, provázel „superhrdina z pole“ Ječ-man, který zemědělce ochraňuje před výkyvy počasí. Maskot v životní velikosti se objevoval v restauracích a prodejnách a měl také svůj pivní speciál či limitovanou kolekci triček. Série akcí pro novináře i veřejnost pak představila sklizeň regenerativního ječmene a výrobu sladu. Projekt více než dvojnásobně překonal původní cíle. Svůj postoj k regenerativnímu zemědělství změnilo 76 procent oslovených pěstitelů a pětina z nich chystá konkrétní opatření. Během prvního měsíce byly v hospodách osloveny téměř tři miliony lidí a dalších více než 900 tisíc v nákupních centrech.
Odstartovali jsme misi za lepší nemocniční stravu
Přihlašovatel: Konektor
Klient: Nemocnice Nymburk
Ocenění: 2× stříbro – Budování vztahů s médii a Zdravotnictví
Nemocniční kuchyně nemusí být jen „UHO“. Nymburská nemocnice se rozhodla ukázat, že i jídlo může léčit. Aby otevřela debatu na téma nemocniční stravy a současně upozornila na to, že uplatňuje nový přístup, přizvala si na pomoc talentovaného šéfkuchaře Nikolase Kratěnu, jenž kuchyni v Nemocnici Nymburk vedl. Cílem bylo vzbudit zájem mezi vedeními nemocnic a stravovacích provozů, aby zvážila možnosti změn i ve svých zařízeních. Nikolas absolvoval mediální trénink a před vystoupením vždy precizní přípravu a agentura realizovala také průzkum veřejného mínění k tématu nemocničního stravování. Díky silnému příběhu, odbornému zázemí i schopnosti mluvit o tématu srozumitelně se z Nikolase Kratěny stal hlas pozitivní změny. Během několika měsíců zasáhla kampaň přes tři miliony lidí a stala se hitem sociálních sítí.
Dům Samorost
Přihlašovatel: AMI Communications
Klient: Stavební spořitelna České spořitelny
Ocenění: stříbro – Integrovaná komunikace, bronz – Informační a osvětové kampaně
Dům z podhoubí? Pro Stavební spořitelnu to nebyl experiment pro efekt, ale praktická ukázka využitelnosti nového materiálu. Po dvou letech vývoje se pustila do stavby a zapojila veřejnost, novináře i akademiky. Projekt Samorost ukázal, že mykokompozit může mít v budoucnu reálné využití. Ve speciálním Houbovém HUBu a na interaktivní výstavě „Do hloubi houby“ v NTK mohli akademici a odborná veřejnost nahlédnout do domu, vše si vyzkoušet, a pochopit tak unikátnost materiálu. Projekt získal záštitu ministra životního prostředí a spolupracovaly na něm České vysoké učení technické, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a Česká zemědělská univerzita v Praze. Výsledkem byla nejen nejnavštěvovanější výstava v historii NTK, ale také desítky výstupů v českých i světových médiích a postupná změna postoje veřejnosti k alternativním materiálům.
Jak to teda je?
Přihlašovatel: AC&C Public Relations
Klient: Garanční systém finančního trhu
Ocenění: stříbro – Informační a osvětové kampaně
Může banka zkrachovat? A kam v takovém případě zmizí peníze? Právě tyto otázky řeší kampaň, která propojuje dva světy – generaci Z a seniory. Hrdiny se stali babička Vlasta a její vnuk Vašek, kteří spolu mluví o financích s nadhledem i upřímností. Základem kampaně byly krátké edukativní scénky, které srozumitelně vysvětlovaly pojištění vkladů a rizika finančních dezinformací. Podpořily je webová microsite, komiksy, články v médiích i spolupráce s influencerem Heyfomo. Kampaň zasáhla 5,7 milionu lidí v médiích a měla přes dva miliony impresí na sociálních sítích v cílové skupině. Výrazně se snížil i výskyt dezinformací spojených s pády bank a pojištěním vkladů.
Půlhodinu pro rodinu
Přihlašovatel: Ogilvy
Klient: LEGO Trading
Ocenění: stříbro – Spotřební zboží
Hraní si s dětmi není samozřejmost. Z průzkumu společnosti LEGO vyplynulo, že 90 procent rodičů by s dětmi trávilo více času, ale často jim v tom brání každodenní povinnosti. Iniciativa „Půlhodinu pro rodinu“ proto ukázala, že i 30 minut denně může přinést pozitivní změnu – a stavebnice Lego se stala partnerem těchto společných chvil. Kampaň sjednotila komunikaci napříč produktovými řadami a nabídla rodičům konkrétní tipy, jak zapojit hru do běžného dne – od večerní rutiny po vesmírná dobrodružství. Nechyběly PR formáty, podcast s psycholožkou, spolupráce s médii ani edukační materiály. Výsledkem bylo 92 obsahových výstupů, zásah přes 33 milionů lidí a prokazatelně silnější efekt než u srovnatelných aktivit v předchozím roce.
Zastavení evropské legislativy za 1 týden
Přihlašovatel: Lesensky.cz
Klient: Asociace pro ekologické vytápění dřevem
Ocenění: bronz – Firemní a krizová komunikace
Evropská směrnice hrozila tím, že výrazně omezí využívání kamen a krbů. Zdražila by jejich provoz, zúžila nabídku a nutila domácnosti k připojení spotřebičů na elektřinu. Devět dnů před hlasováním spustila Asociace pro ekologické vytápění dřevem PR kampaň, která během týdne téma dostala do médií, mezi politiky i veřejnost. Strategii stavěla na konzervativních mluvčích a zapojila i odborné autority. Cílem bylo poukázat na rizika dopadů a získat podporu napříč názorovým spektrem. Vysoký mediální tlak vedl k tomu, že Evropská komise nakonec hlasování o návrhu odložila. Za devět dní vzniklo 46 výstupů s AVE přes 23 milionů korun. Zasaženo bylo více než 11 milionů lidí.
O2 Digitální zdraví: Mám to ve své moci
Přihlašovatel: FleishmanHillard
Klient: O2 Czech Republic
Ocenění: zlato – Technologie (ICT)
Z průzkumu společnosti O2 vyplynulo, že 70 procent lidí má pocit, že digitální technologie negativně ovlivňují jejich psychické zdraví. Firma se proto rozhodla otevřít téma digitálního zdraví a pomoci lidem, zejména těm mladším, zlepšit vztah k technologiím. Hlavní roli v kampani sehrál test, který si udělalo přes 215 tisíc lidí, a série edukativních výstupů s odborníky i influencery.
Kampaň „Mám to ve své moci“ vznikla jako součást širší platformy O2 Digitální zdraví. Kombinovala testování pomocí EEG čelenky s účastí známých osobností, sérií článků, podcastů i blogového obsahu. Celkový zásah kampaně přesáhl 70 milionů zobrazení a videa zaznamenala více než osm milionů zhlédnutí.
KHNP: Jaderná mise splněna
Přihlašovatel: Grayling Czech Republic
Klient: Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)
Ocenění: zlato – Dlouhodobé budování pověsti či značky, 2× stříbro – Firemní a krizová komunikace a Průmysl
Ještě v roce 2018 znalo korejskou společnost KHNP v Česku jen minimum lidí. Po šesti letech systematické komunikace se z ní stal preferovaný dodavatel pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a důvěryhodný partner v oboru, kde hraje roli každé slovo.
Kampaň kombinující public affairs a PR budovala od začátku značku s důrazem na odbornost, transparentnost a bez konfrontace s konkurenty. Příběh korejské spolehlivosti shrnutý do hesla „On time, within budget“ podpořily tiskové zprávy, rozhovory, press tripy, kulaté stoly i lokální aktivity v okolí Dukovan.
Výsledkem bylo zvýšení znalosti značky z nuly na 35 procent, nárůst share-of-voice (SOV) ze tří na 42 procent a podpora od všech klíčových stakeholderů. Z více než 11 tisíc mediálních výstupů bylo jen 41 negativních.
