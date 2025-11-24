Začalo to elektrickými auty, pokračuje výstavbou bateriových továren, výrobou čipů nebo produkcí kovů vzácných zemin. Čína předvádí své svaly a ambice, svět na ní stále více závisí. A co bude dál? Západu hrozí, že bude „viset“ na další tenké niti – tentokrát farmaceutické. Čínské koncerny s výraznou státní podporou mohutně investují do výzkumu a vývoje účinných léčiv a zároveň se staly hlavními partnery evropských a amerických společností při uzavírání licenčních smluv.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.