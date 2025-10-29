Evropané by měli přestat vše svádět na údajně příliš přebujelou regulaci a byrokracii. Hlavním problémem nejsou předpisy, ale nedostatek investic, tvrdí v rozhovoru s HN ekonomka z Vídeňského institutu pro mezinárodní hospodářská srovnání (WIIW) Francesca Guadagnová. Podle ní by se měly země Evropské unie inspirovat Spojenými státy a Čínou – v obou případech hrál zásadní roli při rozvoji klíčových inovací stát. Guadagnová byla v Praze na výroční konferenci Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
Průmyslová politika byla v Evropě dlouho sprostým slovem, dnes mnoho politiků nebo ekonomů říká, že jde o správný koncept. Jak by průmyslová politika měla vypadat, aby podpořila inovace a růst?
Zatímco my Evropané jsme léta tvrdili, že žádná průmyslová politika není potřeba, zbytek světa ji celou dobu provozoval. Platí to o Spojených státech i o Číně. Američané sice říkali, že jde o něco nepřípustného, ale ve skutečnosti ji sami vesele provozovali. Od devadesátých nebo nultých let i díky tomu vznikla v růstu a inovacích velká propast mezi USA a EU. Totéž teď platí o Číně. Ta už zdaleka není jen místem, kde se vyrábí zboží, ale patří i k lídrům v inovacích. Musíme na to rychle reagovat, než bude pozdě.
Nejlepším příkladem je americká státní agentura DARPA. Díky její podpoře existuje třeba internet a spousta dalších inovací. Platí to třeba i o biotechnologiích. Něco takového v Evropě nemáme.
