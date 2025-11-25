Spolupráce s influencery často není snadná, koneckonců, s kterými umělci je? Ale když pro ni vytvoříte podmínky a dáte jí šanci, výsledek vás ohromí. Je však potřeba akceptovat, že role influencerů se proměnila a příprava i průběh kampaně se tomu musejí přizpůsobit.
Poskytněte influencerům více prostoru
Dříve byli influenceři jen jakýsi módní doplněk. Když zbyly peníze, nějací se doplnili. Řada značek třeba z oblasti kosmetiky či módy si ale pak vyzkoušela, že dopad, kterého se jim s influencery podařilo dosáhnout, byl v porovnání s vloženými investicemi neúměrně vysoký. Zkrátka influenceři fungovali. A proto do nich značky nejen více investují, ale dokonce začaly celou komunikaci stavět právě na nich.
Ti, kteří chtějí oslovit mladou cílovou skupinu, by tímto směrem měli začít přemýšlet také. Neměli by o spolupráci s influencery uvažovat až v momentě, kdy je komunikační koncept hotový a většina kampaně je naplánovaná. Měli by jim dát možnost přinést „insight“, promluvit do tvorby konceptu, podílet se na celkové kreativě a kampaň rozprostřít do všech kanálů až poté, co pustí influencery ke slovu.
Stáhněte si přílohu v PDF
Budujte důvěru a vztahy
Když budete influencery vnímat jako partnery v budování příběhu značky, spíše než jako prodejní kanál, přirozeně je budete využívat častěji než jen při uvedení produktů na trh. Dlouhodobé budování vztahů s relevantními tvůrci vám umožní využít je třeba i při řízení reputace — v CSR aktivitách, krizových situacích, při repositioningu značky. Zároveň budete samozřejmě těžit z toho, že influenceři vaší značce skutečně rozumějí, sdílejí její hodnoty a vědí, jak o ní mluvit po svém. Při dlouhodobé spolupráci je máte navíc možnost zapojit napříč různými komunikačními kanály nad rámec obsahu pro jejich platformy — v PR, packagingu, na eventech, v interní komunikaci a podobně.
Dejte šanci menším či lokálním
Čím více je influencer ukotvený v mainstreamu a čím větší je počet jeho sledujících, tím menší dosahuje důvěry i reálného vlivu. I když jsou případy, kdy dává smysl takové influencery využít, protože mají fenomenální dosahy, pro dlouhodobou spolupráci se vyplatí spíše menší či lokální tvůrci s věrnějším publikem a vyhraněnější tvorbou. A současně jich můžete za stejné či menší peníze zapojit více. Odměnou za trochu práce navíc s jejich koordinací vám bude vyšší míra autenticity, ale i slibovaná pozornost a důvěra.
Zkrátka z původního „nespolehlivého digitálního billboardu“ můžete mít k ruce partnera, který vás zná a kterého v průběhu roku dokážete přirozeně zapojit do všech relevantních aktivit. A tu pozornost a důvěru, jež si nemůžete koupit a ani je ničím nenahradíte, díky tomu získáte. Hodně štěstí!
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist