Role osobní image je v byznysu důležitá. Často jsou to právě konkrétní osobnosti, které reprezentují profil a hodnoty firmy, již vlastní nebo řídí. Některé z nich média milují, jiné o publicitu nestojí, zvláště když je na ně upřena pozornost v nechtěných souvislostech. I zde ovšem platí, že kdo je připraven, může i z nepříznivé situace vytěžit kladné body.
Zeptali jsme se předních odborníků na public relations, kdo si podle nich vede v médiích nejlépe a proč.
Jan Klíma,
managing partner AC&C Public Relations
Klaus Zellmer, CEO Škody Auto. Přestože Němec, komunikuje tak, že mu „jeho Češi“ velmi dobře rozumějí. Šikovně využívá zejména LinkedIn, kde byl loni vyhodnocen jako nejvlivnější CEO v Česku. Dokonale tak využívá vlastní silný digitální kanál k přímému ovlivňování trhu a komunikaci klíčových strategických poselství. V tradičních médiích patří k nejcitovanějším CEO v souvislosti s postavením českého průmyslu a zahraničních investic v ČR.
Jan Kučmáš,
partner, AMI Communications
Pro mě je to paradoxně člověk, který možná tak deset let nedal jediný rozhovor: Karel Komárek. Letos se mu ale dařilo všechno, na co sáhl. Od obřích akvizic KKCG přes úspěšný výkop rebrandingu Sazky na Allwyn až po sponzoring McLarenu, který najednou ve formuli 1 začal vyhrávat, co jde, a závody na jachtách. Jsou ho plná média. Snad si od něj někde brzy osobně poslechneme, jak to dělá.
Robert Hladil,
managing partner, Epic PR
Pro mě osobně je největší mediální hvězdou českého byznysu Simona Kijonková. Obdivuji, jak inspiruje ženy a přináší do světa byznysu ženský pohled. V médiích působí autenticky, srozumitelně a silně. Nejen že je opravdu mediálně exponovaná, ale její úspěch se Zásilkovnou svědčí o tom, že u ní nejde jen o slova a pózy, ale o neoddiskutovatelný podnikatelský um. Ukazuje, že podnikání může mít srdce.
Roman Pavlík,
managing director, FleishmanHillard
Inspirující mediální osobností je pro mě Pavel Sovička, ředitel developerské společnosti Panattoni. Ve svých mediálních vystoupeních i na sociálních sítích dlouhodobě jasně pojmenovává výzvy, které brzdí ekonomický rozvoj České republiky. Co je ale nejdůležitější, zpravidla jen nekritizuje. Naopak, nabízí i konkrétní řešení, aby Česko naplnilo svůj potenciál a bylo co nejatraktivnější pro špičkové zahraniční investice.
Anna Balíčková,
managing director CZ/SK, Grayling
Simona Kijonková a její silný příběh, lidský i byznysový. Několikrát jsem ji v poslední době viděla naživo, a ač na mě z médií působila až příliš profesionálně, udělala na mě v reálu silný dojem.
Je autentická, lidská, nebojí se mluvit i o svých neúspěších. Je otevřená, v mnoha ohledech inspirativní a líbí se mi, že se její poslední investice zaměřují na téma ženského zdraví. Zajímavostí z našeho oboru je, že k její slávě nepochybně výrazně přispěl časopis Forbes!
Mariana Pečená,
managing partner, Impact PR & Consultancy
Ať se nám to líbí, nebo ne, z čistě profesního hlediska je to Andrej Babiš. Jen málokdo dnes tak výrazně hýbe českým byznysem, politikou a médii. Pokud bych měla vybrat někoho, kdo není politikem, pak by to byl Jan Barta – jeden z nejúspěšnějších investorů v Česku, významný filantrop a podporovatel otevřené a vzdělané společnosti, se stabilně pozitivním mediálním obrazem.
Rostislav Starý,
partner, Konektor
Mediální hvězdy přicházejí a odcházejí. Ti skutečně úspěšní vědí, kdy, komu a co říct – a jak to říct. Neobdivuji ty nejhlučnější, ale ty, kteří umějí komunikovat srozumitelně, strategicky a s výsledkem. Pravé PR směřuje k výsledku, ne ke slávě.
Petr Engliš,
managing director, Pepr Consulting
Za mě je to určitě zakladatel Partners Petr Borkovec, a to nejen v souvislosti se spuštěním Partners Banky, ale celkově díky velmi autentickému stylu komunikace nejen na sítích. Z ostatních bych vyzdvihl Filipa Dřímalku z Digiskills, který svým zápalem a tahem na branku výrazně pomáhá k popularizaci využívání AI ve firmách. Ani jemu nechybí autenticita, což je základ úspěchu.
Patrik Schober,
partner, PRAM Consulting
Klaus Zellmer, šéf Škody Auto, je v současnosti nejviditelnějším top manažerem v Česku. Jeho aktivní komunikace na LinkedInu a silná přítomnost v tradičních médiích – od prezentace rekordních výsledků firmy po veřejné komentáře k trendům v automotive – potvrzují, že chápe význam lídra, s nímž se stakeholdeři mohou ztotožnit. Skvělou práci tu odvádí jeho PR tým.
Marek Pražák,
managing partner, Svengali Communications
Bezpochyby Jan Juchelka, CEO Komerční banky. Je komunikačním lídrem v řadě oblastí s výrazným společenským přesahem. Nastoluje témata k rozvoji Česka, věnuje se kyberbezpečnosti, technologiím, ale i péči o zdraví. Jedinečně kombinuje obrovskou znalostní základnu se schopností vstřícně předávat informace. Tato unikátnost ho mimo jiné řadí mezi nejúspěšnější středoevropské osobnosti na LinkedInu.
Karel Pluhař,
managing director, Topic PR
Michaela Studená zaujala veřejnost projektem Pod svícnem a aktivním prosazováním změn v legislativě v oblasti domácího násilí. Bolestivé téma dokázala citlivě dostat do povědomí široké veřejnosti a výrazně přispěla k tomu, že iniciativa měla skutečný dopad na změnu legislativy. Stala se hlasem, který rezonuje daleko za hranicemi oboru PR.
Václav Rambousek,
PR & influence director, Ogilvy
Nejde přímo o byznys, ale mojí volbou je vzdát komunikační hold zesnulé šéfce SÚJB Daně Drábové. Správně vedená komunikace by se měla odrážet ve schopnosti efektivně předat to, co v rámci tématu předáno být má. Včas, správným příjemcům, vhodnou formou i rozsahem. A to Dana uměla perfektně. Samoúčelně neperformovala, uměla obsah zjednodušit a dokázala nejen informovat, ale i uklidnit. Mnohé se dá naučit, ale to, co měla v tomto ohledu ona, bylo a zůstane nevšedním.
Filip Pavelka,
account manager, Native PR
Kdo hvězdou je, to nevím, ale vím, kdo jí brzy bude. Angela Wenger Bachmann se nedávno, v pouhých 36 letech, stala novou generální ředitelkou Holcim Česko a jejím úkolem je provést největší tuzemskou cementárnu náročným obdobím zelené transformace. Mladá energická žena v dominantně mužském byznysu a zásadní strategické téma. Již první mediální výstupy naznačují, že si jí brzy všimnete i vy.
Tereza Gyurjánová,
konzultantka, Ewing
Simona Kijonková, investorka, filantropka a podnikatelka – v době, kdy se sláva měří lajky, boduje i přes minimální vlastní aktivitu na sociálních sítích. Témata jako získání licence pro fond, zdravotnické investice nebo filantropické aktivity jí zajišťují titulky a citace nejen v top médiích, dosahy získává i přes profily redakcí. Paradoxně čím méně postů, tím silnější mediální přítomnost.
Veronika Deckerová,
partnerka, Bison & Rose
Mluvit o mediální hvězdě byznysu je jako hledat influencera v účetním oddělení – teoreticky tam být může, ale proč byste to dělali, že? Byznysovou hvězdou (nejen) českých médií je aktuálně AI: má pozornost i „success story“, všichni s ní chtějí pracovat a stratégové jí věští velkou budoucnost. Ty opravdové hvězdy byznysu ale světla reflektorů spíš míjejí – protože dělají věci, které fungují i bez nich.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
