Jsou lidé, kteří po pozornosti médií dychtí, a pak ti, kteří se jí vyhýbají jako čert kříži. Pokud ale působí na exponované pozici, je jisté, že i na ně jednou dojde. Potíž je v tom, že dopředu nevědí, kdy a v jaké souvislosti se tak stane.
Jisté je, že v nebezpečí je v podstatě každý vrcholový manažer. Vzpomínáte na šéfa České spořitelny Jacka Stacka? I když byl cizinec, nevynechal jedinou příležitost prezentovat se jako hlava české bankovní jedničky. A dělal to výtečně!
Mediální komunikace je velmi specifická. Nespoléhejte na to, že jste okouzlující společníci hýřící bonmoty. Schopnost improvizace je někdy spíše na obtíž. Především je potřeba příprava a trénink.
Mnoho společností nabízí školení, kterému říká mediální trénink. V teoretické části vám lektor vysvětlí, jak média fungují, co od vás očekávají a na co si dávat pozor. Pak vás posadí před kameru a sjede s vámi rozhovor. Následně vás střízlivě pochválí či pohaní a na oddělení lidských zdrojů si napíšou, že jste byli vytrénováni pro styk s médii. Ve skutečnosti je to však totéž, jako by vám někdo vysvětlil pravidla basketbalu, pak vám na chvíli půjčil míč a po pěti neúspěšných pokusech trefit koš vysvětlil, jak má správně vypadat náběh. Jste po takovém tréninku zralí vyběhnout na palubovku za prvoligový tým? Nejste.
Analogie se sportem je příhodná. Ve chvíli, kdy do bran závodu nebo na práh vaší kanceláře vkročí novinář, máte totiž proti sobě profesionála, který roky denně nedělá nic jiného než to, co vy jste si vyzkoušeli na jednom mediálním tréninku.
Nikterak tím nesnižuji hodnotu výše popsaného školení, ovšem trénink, jak známo, je založen na opakování cviků. Úvodním školením jste tedy teprve začali, nikoli skončili (i když třeba dostanete krásný certifikát).
Proto vám teď zdarma dáme několik rad, kterých je dobré se držet za všech okolností.
Čeho je dobré se držet za všech okolností?
1. Ptejte se – co od vás chtějí, jak dlouhý čas vám poskytnou, s kým už na dané téma mluvili, jaký názor zastávají, kdy se bude vysílat, v jakém pořadu. Ptejte se dříve, než padne jejich první otázka. Ne, není to nezdvořilé.
Stáhněte si přílohu v PDF
2. Pečlivě si zformulujte, co chcete k tématu, o němž bude řeč, sdělit.
3. S ohledem na čas, který dostanete k dispozici, si odpověď napište. Zkontrolujte, zda ji v časovém limitu dokážete přednést, a vše si několikrát řekněte nahlas.
4. Nechovejte se podrážděně, povýšeně ani podlézavě. Média od vás něco žádají a je na vás, zda jim to poskytnete. Obě strany jsou hodny profesionálního respektu.
5. Žoviální a přátelské chování neznamená, že vás novinář následně „nenatře“. Buďte ve střehu a dodržujte zásadu č. 4.
6. Buďte k dispozici. Média na vás nebudou čekat. Když nebudete dostupní, dají slovo konkurenci nebo protistraně.
7. Pamatujte, že vždy reprezentujte svou firmu nebo instituci. I na sociálních sítích. To už nejedné manažerské stálici zlomilo vaz.
A protože sedmička je šťastné číslo, skončíme u ní. Přejeme vám hodně sil do intenzivního trénování a hvězdnou mediální kariéru.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist