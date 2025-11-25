Před dvaceti lety napsal Al Ries knihu „The Fall of Advertising and the Rise of PR“. Tenkrát jsme si mysleli, možná spíše doufali, že nastaly zlaté časy PR. Mýlili jsme se — nastávají až dnes.
A vůbec nejde o souboj s reklamou. Jde o zásadní proměnu společenského a byznysového prostředí, kde se reputace, důvěryhodnost a autentičnost staly klíčovými aktivy.
Firmy i další instituce dnes fungují v atmosféře, kterou opanovala krize důvěry. Podle posledního Edelman Trust barometru se téměř sedmdesát procent lidí obává, že jim lídři záměrně lžou. Šest z deseti respondentů pociťuje vůči institucím hlubokou frustraci. A čím větší nedůvěra, tím vyšší očekávání — tři pětiny chtějí, aby se společnosti více angažovaly v boji s klimatickou změnou, dezinformacemi a diskriminací.
Na druhou stranu byznys je jako jediný považován za kompetentní i etický zároveň. Zatímco vlády selhávají a média ztrácejí důvěru, firmy nesou stále větší odpovědnost.
Právě PR je nástrojem, jak tuto důvěru proměnit v pozitivní změnu. I v prostředí plném dezinformací pomáhá podnikům komunikovat o citlivých tématech s empatií a autenticky.
Nevím už, jak to Al Ries před těmi dvaceti lety přesně myslel, ale dnes se PR stává skutečně strategickou disciplínou a mostem mezi firmou a jejím okolím. Zlaté časy PR tedy opravdu přicházejí. A my jsme na ně připraveni.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
