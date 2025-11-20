Evropská unie pod vnitřním ekonomickým tlakem i externím tlakem amerických politiků změní některá pravidla zaměřená na ochranu soukromí uživatelů moderních technologií. Nový návrh s označením Digital Omnibus usnadní vývoj umělé inteligence v rámci Evropské unie, zároveň ale zpřístupní větší množství osobních dat i zahraničním firmám.

Vedle kroků, které se dotknou primárně koncových uživatelů, obsahuje nový návrh také Evropskou firemní peněženku. Jde o jednotnou digitální identitu pro firmy a organizace, díky níž má být jednodušší v digitálním prostoru podepisovat, datovat a pečetit oficiální dokumenty.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.