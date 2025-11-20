Evropská unie pod vnitřním ekonomickým tlakem i externím tlakem amerických politiků změní některá pravidla zaměřená na ochranu soukromí uživatelů moderních technologií. Nový návrh s označením Digital Omnibus usnadní vývoj umělé inteligence v rámci Evropské unie, zároveň ale zpřístupní větší množství osobních dat i zahraničním firmám.
Vedle kroků, které se dotknou primárně koncových uživatelů, obsahuje nový návrh také Evropskou firemní peněženku. Jde o jednotnou digitální identitu pro firmy a organizace, díky níž má být jednodušší v digitálním prostoru podepisovat, datovat a pečetit oficiální dokumenty.
