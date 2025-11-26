Oblíbeným stromkem bývá severská vánoční jedle. Patří mezi nejžádanější jehličnany, které si dáváme do bytů?
Ano, oblibu normandské jedle můžeme potvrdit. Normandská jedle patří mezi nejžádanější vánoční stromek a prodeje lámou rekordy každým rokem.
Jaká velikost je nejpoptávanější? A kdy je největší poptávka? Bývá problém sehnat kvalitní strom na poslední chvíli?
Největší zájem je o velikost stromku 150 cm až 200 centimetrů. Co se týká největší poptávky, tak ta je dle našich ročních statistik nejvyšší v období kolem stříbrné a zlaté neděle. Pokud jde o nákupy na poslední chvíli, tak vzhledem k tomu, že stromky – normandské jedle z Dánska – prodáváme již dlouhodobě, jsme schopni dobře odhadnout zájem o ně a s tím i načasovat jednotlivé dodávky na naše prodejny. Takže vybírat je možné až do ukončení prodeje a co je důležité, všechny jsou ve vysoké kvalitě.
Jak si vedou umělé stromky?
V loňském roce jsme zaznamenali zvýšený zájem. Konkrétně o novou generaci těchto stromků, které jsou v podstatě nerozpoznatelné od živých a vydrží roky. Letos máme v nabídce 12 druhů stromků až do výšky 240 centimetrů. Jsou vyrobeny z kvalitních recyklovatelných PE materiálů, větve a jehličí mají nerozeznatelné od živých stromků. Některé jsou vybaveny LED osvětlením a praktickým systémem pouhého zacvaknutí pro snadné sestavení.
Každý rok se mění barvy a styly, kterými zdobíme nejen stromky, ale i vánoční stůl. Jaké barevné tóny, případně druhy ozdob jsou aktuálně v kurzu?
Obecně k tématu Vánoc a dekoracím můžeme dodat, že lidé, a zvlášť rodiny s dětmi, si dnes potrpí na bohatou a nápaditou výzdobu s vysokou estetickou úrovní. A každý rok výzdobu svého domova nějak pozměňují. Pro lepší inspiraci jsme letos pro naše zákazníky připravili ukázky čtyř základních stylů – tradiční, severský, sametový a zasněžený, které se ale dají pohodlně kombinovat. Důležitá je i výzdoba sváteční tabule. Třeba ta s unikátním vánočním dekorem, které exkluzivně pro naše zákazníky už druhým rokem vyrábí proslulá česká porcelánka Thun. Set pro čtyři osoby obsahuje hluboké a mělké talíře, salátovou mísu a tác na cukroví.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
