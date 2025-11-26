Jedno mimořádně zajímavé spojení se rýsuje českým vlakovým dopravcům. Podle informací HN se na začátku prosince chystá jednání mezi ukrajinskými a Českými drahami o přímém spojení Prahy a Užhorodu.
Symbolicky už začalo dokonce ve středu. Dva přímé vozy přepravily do Užhorodu účastníky ekonomického fóra českých a ukrajinských firem.
Zdánlivá drobnost, ale s velkou symbolikou: český vagon dál než do slovenské pohraniční stanice Čop zřejmě neprojel od listopadu 1938.
Co se dočtete dál
- Kdo by mohl linku provozovat.
- Proč mohou na Ukrajině skončit i přebytečné české lokomotivy.
