Dvakrát během středy se muselo uzavřít mezinárodní letiště v litevském Vilniusu. Leží jen třicet kilometrů od hranice s Běloruskem, které ve spojenectví s Ruskem vede proti spojencům z NATO a EU hybridní válku.

V minulosti Bělorusové tlačili přes hranice do Litvy a do Polska tisíce uprchlíků, většinou z Blízkého východu. V posledních týdnech ale vrátili do hry zbraň, která Litevcům zamotala hlavu a která právě komplikuje letecký provoz.

  • Proč je litevská vláda bezradná vůči nové hrozbě.
  • Proč je cílem běloruského útoku.
  • Jakou roli hraje v tlaku na Vilnius Maďarsko.
