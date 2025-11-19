Na konci září letošního roku vydala ruská civilní rozvědka SVR prostřednictvím státní agentury TASS varování, že v blízké době se v Polsku odehraje „ukrajinská provokace“: Skupina specialistů z ruské legie bojující na ukrajinské straně provede útok na nějakou součást polské kritické infrastruktury, který pak bude – podle SVR nepravdivě – připsán Rusku a na Moskvu budou mířit odvetné akce.
Dva víkendové pokusy o sabotáž na polské železnici, které podle prozatímních výsledků vyšetřování jen náhodou neskončily větším neštěstím a ztrátou lidských životů, takovou událostí mohou být. Rozdíl je jen v tom, že podle západních expertů varování SVR znamenalo ve skutečnosti oznámení, že sami Rusové něco takového chystají v rámci své „stínové války“, kterou Kreml vůči Západu vede už nejméně od roku 2014.
Co se dočtete dál
- Co bylo cílem akce na polské železnici.
- Proč Rusko potřebuje stínovou válku proti Západu.
- Proč agentům nevadí odhalení.
