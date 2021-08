Byla to zatím nejdramatičtější situace, jakou Litva zažila v souvislosti s náporem migrantů z Běloruska. Když minulý týden v pondělí večer kamiony přepravující stany a další materiál pro uprchlický tábor ve vojenském prostoru Rudninkai zastavil protestující dav, skončila potyčka zapálením jednoho z kamionů a zraněním dvou policistů. Policie musela nákladním vozům uvolnit cestu pomocí pepřového spreje. Protesty vypukly poté, co ministryně vnitra oznámila, že do vojenského zařízení Rudninkai, které je zhruba dva kilometry od stejnojmenného města, bude přesunuto až 1500 uprchlíků.

„Žádáme, aby tu nebyli žádní migranti, dokud vše nebude připraveno, dokud okolo nebude plot a zajištěna bezpečnost. Je naše právo být chráněni,“ vysvětlovala v reportáži státní televize LRT jedna z obyvatelek města Rudninkai, které je asi 30 kilometrů na jih od Vilniusu.

Den poté Litva na hranicích zadržela 171 lidí, rekordní počet za jeden den. Běloruský režim prezidenta Alexandra Lukašenka už druhý měsíc posílá na hranici s Litvou stovky běženců. Používá uprchlíky jako hybridní zbraň, jež má za úkol destabilizovat situaci v členské zemi EU a NATO, která se stala centrem běloruské opozice a která po květnovém únosu letu společnosti Ryanair pomohla v unii prosadit tvrdé sankce proti režimu v Minsku. A situace v Litvě je opravdu napjatá.

Běloruský státem podporovaný systém nabízí příležitost vstoupit do EU občanům zemí v Africe a na Středním východě tak, že jim snadno udělí běloruská víza a poté organizuje nelegální cesty přes litevské hranice. Počet migrantů zadržených, jak nelegálně překračují litevsko-běloruské hranice, v letošním roce překročil 3000, což je 37krát více než loni. Více než 2000 uprchlíků bylo v příhraničních regionech chyceno jen v průběhu července, přičemž denní počet obvykle dosahuje stovky a více.

Litva nikdy dříve nezažila takový nápor migrantů a její lidské i materiální zdroje procházejí tvrdou zátěžovou zkouškou.

