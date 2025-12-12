Když Elon Musk převzal Twitter, jedním z jeho deklarovaných cílů bylo zlikvidovat boty – falešné účty, které sociální sítě zaplavují nelegitimním obsahem ve snaze ovlivnit veřejné mínění.
„Pokud naše nabídka na převzetí Twitteru uspěje, porazíme spamové roboty, nebo při snaze o jejich likvidaci zemřeme,“ napsal nejbohatší muž planety před třemi lety. Stal se ale pravý opak. Změnil se jen cíl tisíců telefonů s falešnými účty.
Vedle ruské propagandy se objevila také strojová podpora cílů hnutí MAGA (Make America Great Again), jehož stoupencem je i sám Musk. Vliv falešných účtů je zřejmý i v Česku, k odhalení stačí jednoduchá matematika.
Co se dočtete dál
- Proč sociální sítě falešné účty nemažou.
