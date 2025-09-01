Rok 1929 byl rokem tiché paniky. Politické násilí se mísilo s kulturním rozmachem, hospodářský optimismus s neviditelnými prasklinami ve finančním systému. Málokdo tušil, že do roka přijde velká hospodářská krize a o pár let později se Evropa propadne do válečného běsnění.
„V roce 1929 ještě nikdo nedoufal v budoucnost. A nikdo si nechtěl připomínat minulost. Proto všichni tak bezuzdně propadli přítomnosti.“ Tato věta Floriana Illiese zachycuje atmosféru doby, kdy se lidé odvraceli od minulosti, příliš bolestivé a sporné, a nevěřili v budoucnost, která byla mlhavá a nejistá. Zbývala jen přítomnost. A v ní se rodily krátkozraké vášně, které živily extrémy.
