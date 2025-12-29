Pokud Evropa nasadí vojenské síly na Ukrajině v rámci takzvané koalice ochotných, stanou se legitimním cílem pro ruskou armádu, řekl v neděli pro agenturu TASS ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Šéf ruské diplomacie vzkázal evropským zemím, že se nemusejí obávat toho, že Rusko na některou z nich zaútočí. Pokud však někdo zaútočí na Rusko, bude mu zasažena devastující rána, řekl Lavrov. Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem, které svého menšího souseda napadlo v roce 2022.
Lavrov uvedl, že po nástupu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se Evropa a EU projevily jako hlavní překážky v dosažení míru na Ukrajině. „Netají se faktem, že se připravují na souboj s Ruskem na bojišti,“ prohlásil ministr o Evropanech. Evropští lídři jsou podle něj zaslepeni svými ambicemi Rusko porazit.
„Nejenže jim nezáleží na Ukrajincích, ale nezáleží jim ani na svých lidech. Jedině tak lze vysvětlit fakt, že se v Evropě stále hovoří o vyslání vojenských sil na Ukrajinu v rámci takzvané koalice ochotných. Mnohokrát jsme řekli, že naše ozbrojené síly by je v takovém případě považovaly za legitimní cíl,“ řekl Lavrov.
Výroky ruského ministra zahraničí byly zveřejněny v den, kdy se měl na Floridě sejít ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s Donaldem Trumpem. Zelenskyj chce se svým americkým protějškem finalizovat 20bodový mírový plán, který vytvořily USA spolu s ukrajinskými představiteli.
Trump dříve uvedl, že se se Zelenským setká, pouze pokud bude mít pocit, že dohoda je blízko. Zelenskyj řekl, že Trumpův plán byl schválen z „90 procent“, ale nechtěl sdělit, zda se na setkání bude podepisovat dohoda.
Schůzka měla navázat na víkendová jednání na Floridě mezi Trumpovými poradci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a hlavními vyjednavači z Ruska i Ukrajiny. Je to poslední z dlouhé série schůzek za uplynulé dva měsíce. Hlavním sporným bodem je mimo jiné požadavek Ruska, aby v rámci jakékoli dohody kontrolovalo celý Donbas.
Lavrov v rozhovoru ocenil Trumpovu roli ve vyjednáváních o ukončení války a uvedl, že Rusko je odhodláno pokračovat ve spolupráci s Washingtonem při hledání řešení. Obvinil však Kyjev a Evropu z maření snah o uzavření mírové dohody.
Rusko v sobotu podniklo rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu, který cílil především na Kyjev.
