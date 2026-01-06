Přesně před měsícem to byla krátká zpráva o nočním požáru pneuservisu v Praze-Strašnicích, který několik hodin hasily jednotky ze sedmi hasičských stanic a tři jednotky dobrovolných hasičů. Požár v Třebohostické ulici na ploše v rozsahu zhruba 30 na 30 metrů tam zasáhl i uskladněné veterány, takže se psalo o předběžné škodě vyčíslené na 200 milionů korun.
Ve skutečnosti to ale bylo trochu jinak – oheň na začátku prosince zasáhl kancelářskou budovu a sklady společnosti Sipral, v níž měl zakladatel a majitel firmy Leopold Bareš také uskladněné své starší služební vozy a čtyři koupené veterány značky Porsche. Škoda podle jeho slov bude nižší, zřejmě pod 100 miliony korun.
Co se dočtete dál
- Co poškodil a zničil požár v Třebohostické ulici v pražských Strašnicích.
- Jaké veterány měl Leopold Bareš v zasaženém komplexu uskladněné.
- Jaká je očekávaná celková škoda.
- Jak požár zasáhl firmu Sipral.
