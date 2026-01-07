Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments se od pondělí 12. ledna 2026 stane prvním fondem, se kterým se bude na Burze cenných papírů Praha (BCPP) obchodovat kontinuálně. Dosud se s ním obchoduje v samostatných aukcích. J&T to ve středu oznámila ČTK v tiskové zprávě. Obchodování s J&T Arch bude dále na regulovaném trhu BCPP mezi fondy kvalifikovaných investorů.
J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T, ke konci třetího čtvrtletí 2025 spravoval aktiva v hodnotě téměř 200 miliard korun. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, jež skupina vybudovala v posledních třiceti letech. S fondem se obchoduje na pražské burze, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly.
„Kontinuální obchodování je významný milník v historii fondu a zároveň přirozené završení jedné etapy jeho vývoje,“ uvedl člen investičního výboru fondu Adam Tomis. Investorům by podle něj mělo přinést vyšší likviditu a transakční flexibilitu. „Zároveň doufáme, že J&T Arch bude nadále patřit mezi nejobchodovanější tituly na pražské burze,“ řekl.
Největší český investiční fond chce jít ve stopách Buffettovy Berkshire Hathaway. Tohle teď plánuje udělat, aby se jí přiblížil
Fond J&T Arch Investments dlouhodobě staví na investiční strategii založené na partnerství s nejvýznamnějšími česko-slovenskými investory a podnikateli. V souladu s veřejným příslibem navíc zůstává skupina J&T největším individuálním investorem, držícím přibližně padesátiprocentní podíl ve fondu.
S ohledem na nastavené podmínky a závazek rodin zakladatelů J&T fond před měsícem oznámil, že přivírá dveře pro nový kapitál prostřednictvím nových emisí, a to formou zavedení dvacetiprocentního kapacitního poplatku ve prospěch fondu. Zároveň skupina J&T avizovala, že v prvním čtvrtletí 2026 představí nástupnický fond J&T Arch II, který bude pokračovatelem stávající investiční platformy.
Fond J&T Arch Investments spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. Je určen kvalifikovaným investorům, kteří mohou společně se zakladateli skupiny investovat do jejího dalšího růstu.
