Společnost Aricoma z investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka posiluje v byznysu spojeném se systémem pro řízení firem SAP. Právě tyto implementační služby zažívají v Aricomě v poslední době v Česku a na Slovensku velký rozvoj. V minulých letech skupina koupila české SAP specialisty Sabris Consulting, Consulting 4U a KCT Data a stala se tak největším dodavatelem těchto služeb v Česku, mezi zákazníky patří například Mattoni nebo banka ČSOB.
Co se dočtete dál
- Jaké firmy koupila Aricoma v Rakousku a Slovinsku.
- Co s akvizicí dostane.
- Jaké má další plány se SAP.
