Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé sobě další kroky. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to v neděli řekl ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Zmíněné kroky ale nechtěl blíže specifikovat. Podání kompetenční žaloby už Motoristé v minulosti vyloučili. Macinka řekl, že to, jak se má sestavovat vláda, má rozhodovat zákonodárce, ne soudce.
„Podnikneme nějaké kroky, které, jak se tady říkalo dříve, vyšlou signály a budeme se snažit postavit pana prezidenta do nějaké ústavní situace, v níž by pochopil, že tady tento jeho boj o ministerstvo životního prostředí zas takový smysl nemá,“ uvedl Macinka. Nadále trvá na tom, aby byl Turek ministrem životního prostředí. Uvedl také, že Turkovi na ministerstvu životního prostředí (MŽP) chystá kancelář. Právě Macinka je totiž nyní vedením resortu dočasně pověřen.
Už ve středu Macinka zpochybnil nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval. V neděli pak předseda Motoristů řekl, že o ústavních poměrech ve smyslu rozdělení kompetencí má rozhodovat zákonodárce. „Parlament má prostě ústavní většinou říct, prezident má takové kompetence, premiér takové, parlament má takové kompetence – a tak dále,“ řekl Macinka.
Turek v sobotu uvedl, že na Pavla podá žalobu na ochranu osobnosti. Kvůli prezidentovu zdůvodnění, proč ho odmítá jmenovat ministrem, chce požadovat omluvu.
Pavel minulý týden v dopisu pro premiéra Babiše uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. U Turka je podle prezidenta řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu vůči základním hodnotám ústavního řádu. „Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo,“ napsal v dopise Pavel.
Ohlášenou žalobu čestného prezidenta Motoristů na prezidenta bude v pondělí koaliční rada. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Podle ní je otázkou, zda by Turkova žaloba měla šanci na úspěch vzhledem k tomu, že odmítnutý kandidát na ministra životního prostředí musí jako veřejně činná osoba strpět vyšší míru kritiky.
Opoziční hnutí STAN se mezitím vyslovilo pro odvolání Turka z funkcí místopředsedy sněmovních výborů zahraničního a evropského. Důvodem jsou poslancovy páteční výroky o příčinách ruské agrese vůči Ukrajině.
Turek podle médií prohlásil, že za válku na Ukrajině může zahraniční politika supervelmocí, rozšiřování NATO a etnické důvody. „To, že k tomu vedla špatná zahraniční politika supervelmocí, na tom trvám,“ řekl poslanec v Kyjevě, kam doprovázel šéfa diplomacie. Dodal, že má na mysli „nějaké rozšiřování NATO a samozřejmě také etnické důvody“. Uvedl také, že ruské útoky nemají vyloženě genocidní charakter.
