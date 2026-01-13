Americká automobilka Tesla na začátku roku tradičně sahá k akčním nabídkám na své elektrické vozy. Výjimkou není ani letošní leden. Zatímco v předchozích letech sahala k přímým slevám v cenících od 10 do 20 procent, nyní jde jinou cestou. Výhodné pořízení Modelů 3 a Y nabízí i v Česku, navíc s lepšími podmínkami než třeba v sousedním Německu. Americká automobilka předznamenává trend letoška, který naznačují domácí dealeři: tedy že rok 2026 bude ve znamení zlevňování a akčních slev na elektroauta a hybridy.
Co se dočtete dál
- Jaké nabídky Tesla představila.
- Proč ke „slevám“ dochází.
- O kolik jsou výhodnější v Česku než v Německu.
