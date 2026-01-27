Pro výrobce stavebních materiálů Saint-Gobain je budoucnost oboru jasná. Firma věří, že cihly a beton postupně nahradí lehčí materiály. „Jsou budovy, kde je skeleton ze dřeva nebo oceli pouze kvůli statice. Zbytek už je sádrokarton, izolace a okna,“ řekl v rozhovoru s HN Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain pro východní Evropu. Tlak na odlehčené stavebnictví, recyklovatelnost a snižování uhlíkové stopy jsou podle něj základem strategie skupiny.
Jaký je výhled pro stavebnictví v Česku na příští tři roky?
Jsem optimista. Stavebnictví na tom bude velmi dobře, očekávám růst mezi dvěma a třemi procenty ročně, v infrastruktuře možná i víc. Developerské projekty mají našlápnuto a věřím, že se probudí také stavba rodinných domů. Zároveň je tady ale i riziko. Pokud porosteme moc rychle, narazíme u stavebních materiálů na výrobní kapacity.
Budete v tomto roce zdražovat?
