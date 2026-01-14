Aktuální debata kolem Filipa Turka není výjimkou, ale symptomem širší změny. Politická kultura v Česku se za posledních deset let výrazně proměnila. To, co ještě nedávno znamenalo důvod k odchodu z funkce, je dnes často jen testem odolnosti vůči mediálnímu a společenskému tlaku. Nejde o jednotlivé kauzy, ale o změnu samotného mechanismu politické odpovědnosti.
Ještě v období od 90. let do poloviny prvního desetiletí nového tisíciletí přes veškerá negativní specifika této etapy nebylo výjimečné, že politici odcházeli z funkcí kvůli samotnému narušení důvěry. V roce 1996 rezignoval ministr spravedlnosti Jan Kalvoda kvůli neoprávněnému užívání titulu JUDr., v téže době odešel ministr zahraničí Josef Zieleniec kvůli potenciálnímu střetu zájmů spojenému s podnikáním manželky a v roce 2005 odstoupil premiér Stanislav Gross kvůli nejasnostem kolem financování osobního majetku bez prokázaného porušení zákona.
Co se dočtete dál
- Jak se proměnila politická odpovědnost v Česku za poslední dekádu.
- Jak kauza Vratislava Mynáře ovlivnila standardy přijatelného chování v politice.
- Jak současná debata o Filipu Turkovi odhaluje posuny v chápání hranic veřejné funkce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.