Zřejmě až 12 tisíc Íránců zemřelo při nepokojích, které trvají přes dva týdny. Tvrdí to exilová stanice Iran International s odkazem na kontakty v zemi. Samotné íránské úřady agentuře Reuters přiznaly na dva tisíce obětí. Rovněž další média počítají zabité na tisíce a jejich odhady se pohybují mezi uvedenými čísly. Situace se vyostřila minulý týden poté, co vláda vypnula internet a režimní vůdci nařídili ostrou střelbu do protestujících. Údaje o počtu mrtvých tak nelze nezávisle ověřit.
At least 12,000 people were killed in the largest killing in Iran’s contemporary history, carried out largely over two consecutive nights on January 8 and 9, Iran International’s editorial board concluded, based on a review of sources and medical data.— Iran International English (@IranIntl_En) January 13, 2026
Co se dočtete dál
- Jaká odvětví ovládají íránské revoluční gardy.
- Proč Íránci nenávidí režimní milicionáře.
- Co čekat od pravidelné armády.
