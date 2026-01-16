Apple tento týden představil nový produkt Creator Studio. Tento název označuje balíček deseti populárních aplikací od textového editoru Pages po profesionální střihový software Final Cut Pro. Apple je 28. ledna začne nabízet s měsíčním předplatným.
Součástí změn je i zavedení nových funkcí pro tradiční kancelářské aplikace Applu, které budou dostupné pouze v rámci předplatného. Firma tak zpoplatní využití pokročilé umělé inteligence, kterou získá od Googlu.
Co se dočtete dál
- Co Apple nabídne v rámci nového předplaceného balíčku Creator Studio.
- Jak nabídka Applu vypadá ve srovnání s produkty Adobe a Microsoftu.
- Proč k předplatnému sahá i Tesla se svým autopilotem.
