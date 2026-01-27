Zhruba před rokem a čtvrt se na pultech českých knihkupectví objevil světový bestseller Haunting Adeline – Stíny nad Adeline (série „Kočka & myš“) od autorky vystupující pod pseudonymem H. D. Carlton. Ještě před českým vydáním se titul proměnil ve virální hit – se stovkami tisíc hodnocení na Goodreads a silnou podporou čtenářské komunity BookTok na TikToku.
Na tom, že se na český trh dostane populární zahraniční titul, by nebylo nic neobvyklého. V tomto případě však šlo o něco jiného. Kniha pracuje s motivy únosu, dlouhodobého zneužívání a systematického fyzického, sexuálního i psychického násilí. Přesto – nebo právě proto – se stala bestsellerem. Amazon ji nabízel v sekci thrillerů, v Česku se objevila v kategorii „čtení pro ženy“. A spolu s ní se dark romance (temná romance) přesunula z čtenářských bublin do mainstreamu.
Co se dočtete dál
- Jak se prosadila dark romance na českém knižním trhu.
- Jaké jsou prodeje Haunting Adeline a jejich význam vůči průměrnému nákladu.
- Za kolik se kupují zahraniční autorská práva a jak roste cena licencí.
- Jakou roli hrají platformy jako BookTok a Wattpad při budování bestsellerů.
- Co stojí za boomem dark romance.
- Jaké motivace čtenářek pohánějí poptávku po temnějších romancích.
- Jak se na trhu prosazují domácí autoři dark romance a jaké jsou jejich obchodní modely.
