Zhruba před rokem a čtvrt se na pultech českých knihkupectví objevil světový bestseller Haunting Adeline – Stíny nad Adeline (série „Kočka & myš“) od autorky vystupující pod pseudonymem H. D. Carlton. Ještě před českým vydáním se titul proměnil ve virální hit – se stovkami tisíc hodnocení na Goodreads a silnou podporou čtenářské komunity BookTok na TikToku.

Na tom, že se na český trh dostane populární zahraniční titul, by nebylo nic neobvyklého. V tomto případě však šlo o něco jiného. Kniha pracuje s motivy únosu, dlouhodobého zneužívání a systematického fyzického, sexuálního i psychického násilí. Přesto – nebo právě proto – se stala bestsellerem. Amazon ji nabízel v sekci thrillerů, v Česku se objevila v kategorii „čtení pro ženy“. A spolu s ní se dark romance (temná romance) přesunula z čtenářských bublin do mainstreamu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se prosadila dark romance na českém knižním trhu.
  • Jaké jsou prodeje Haunting Adeline a jejich význam vůči průměrnému nákladu.
  • Za kolik se kupují zahraniční autorská práva a jak roste cena licencí.
  • Jakou roli hrají platformy jako BookTok a Wattpad při budování bestsellerů.
  • Co stojí za boomem dark romance.
  • Jaké motivace čtenářek pohánějí poptávku po temnějších romancích.
  • Jak se na trhu prosazují domácí autoři dark romance a jaké jsou jejich obchodní modely.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.