Také na začátku letošního roku pokračuje rozklad kdysi ambiciózní skupiny v oblasti informačních technologií Thein ICT. Společný podnik s J&T vytvořil někdejší ředitel O2 Tomáš Budník v roce 2020. Od té doby akvíroval asi desítku firem a vytvořil hráče s celkovými tržbami dvě miliardy korun. V posledním roce skupinu ale přemohly finanční problémy, nízké marže a ochlazení trhu.
O problémech skupiny Hospodářské noviny informovaly už na konci minulého roku. Aktuálně do insolvence zamířila klíčová společnost holdingu, která dosud odolávala. Thein Digital se zabýval nejrůznějšími komplexními řešeními pro firmy na míru a roky platila za hlavní klenot Budníkova byznysu.
Co se dočtete dál
- Co za firmu Theinu nyní krachuje.
- Kolik a komu dluží.
- Proč se skupina rozpadá.
- Co z ní nakonec zbude.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.