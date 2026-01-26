Jednou za čas přijdou někteří investoři s myšlenkou prodat třeba nemovitost a peníze vsadit na americký akciový index S&P 500. Mezi důvody, proč by to mělo vyjít, pak většinou patří sázka na sílu americké ekonomiky, růst produktivity (nejen díky AI) a relativní zaostávání ostatních ekonomik. Kdo se podíval na poslední odhad výkonu amerického hospodářství, začal být touto myšlenkou možná také nahlodaný, protože odhad růstu v posledním čtvrtletí o 5,4 procenta je znamenitý a většina vyspělého světa si o něm může nechat jen zdát. Jenže je to skutečně tak?
Co se dočtete dál
- Zda americká ekonomika skutečně tak prudce roste, nebo je to spíš trik.
- Jak silná má být ekonomika v letošním roce a kdy má smysl si vsadit na S&P 500.
