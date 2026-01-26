Jednou za čas přijdou někteří investoři s myšlenkou prodat třeba nemovitost a peníze vsadit na americký akciový index S&P 500. Mezi důvody, proč by to mělo vyjít, pak většinou patří sázka na sílu americké ekonomiky, růst produktivity (nejen díky AI) a relativní zaostávání ostatních ekonomik. Kdo se podíval na poslední odhad výkonu amerického hospodářství, začal být touto myšlenkou možná také nahlodaný, protože odhad růstu v posledním čtvrtletí o 5,4 procenta je znamenitý a většina vyspělého světa si o něm může nechat jen zdát. Jenže je to skutečně tak?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Zda americká ekonomika skutečně tak prudce roste, nebo je to spíš trik.
  • Jak silná má být ekonomika v letošním roce a kdy má smysl si vsadit na S&P 500.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se