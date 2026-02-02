Doslova pár hodin po vyhlášení „zvláštní vojenské operace na Ukrajině“ 24. února 2022 si její strůjce Vladimir Putin do Kremlu pozval 37 nejbohatších ruských miliardářů, jejichž společnosti v těžebním a zpracovatelském průmyslu i finančních službách tvoří páteř hospodářství. Podle novinářů, kteří mohli průběh setkání sledovat a na které se odvolává server BBC News, mnozí z účastníků působili nevyspalým dojmem a jejich tváře byly popelavé.
Oligarchové se obávali, že jejich po léta budovaná impéria se v důsledku války, jež může mít nepředvídatelné důsledky pro ruské hospodářství, mohou rozpadnout.
V sále panovala podle uvedeného zdroje velká nervozita a napjaté očekávání. Co nám Putin sdělí? Co bude požadovat?
Prezident jim v úvodu v podstatě sdělil, že k vojenské operaci na Ukrajině byl vlastně donucen, a požádal oligarchy o podporu. „Věřím, že za těchto nových podmínek budeme nadále dobře a stejně efektivně spolupracovat,“ podotkl Putin. A také jim naznačil, že nejlépe učiní, když se mu nebudou plést do politiky a raději si budou hledět byznysu. Neblahé důsledky invaze na sebe nenechaly dlouho čekat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.