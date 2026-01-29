Revolut je v Česku oblíbený, svědčí o tom více než milion stažení jeho aplikace. Některým uživatelům ale jeho používání zhořklo, když jim digitální banka s litevskou licencí zablokovala účet. Peníze zpátky sice bez potíží dostali, ale stejně jim to zkomplikovalo život. Když člověk přes Revolut například investoval a je donucen své pozice prodat, může mu tím vzniknout daňová povinnost. A bohužel to nemusí skončit jen u zdanění investic, zejména pokud je dotyčný živnostník. Hospodářské noviny oslovily lidi, kteří zrušení účtu zažili, a zjistily, na co si dávat pozor a jak snížit riziko, že se něco podobného stane dalším klientům.
Co se dočtete dál
- Proč Revolut někdy blokuje nebo zcela deaktivuje účty a jak tomu předcházet.
- Jak využívali Revolut lidé, kterým firma účet zablokovala.
- Proč blokace může znamenat nemalou daňovou komplikaci.
