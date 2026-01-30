Elektrárny Opatovice se staly legendou kuponové privatizace. Pokud do nich lidé investovali celou kuponovou knížku, která stála 1035 korun, v březnu 1993 za ně mohli inkasovat 502 500 korun – 10 050 korun za jednu akcii.

Když se v roce 2005 majoritní vlastník International Power Holdings zbavoval zbylých drobných akcionářů, dal jim 5808 korun za akcii. Tolik jako spravedlivou cenu při vytěsnění – takzvaném squezze outu – určil známý znalec Vladimír Smejkal.

Nyní se ale ukazuje, že ve skutečnosti měly akcie v době nuceného odkupu hodnotu téměř čtyřnásobnou. Po takřka dvacetiletém sporu o spravedlivou náhradu to pravomocně konstatoval Vrchní soud v Praze, podle něhož firma sídlící v nizozemském Zwolle drobné akcionáře firmy s pomocí Smejkala připravila o skoro 200 milionů korun.  Je to další případ, kdy soudy potvrdily, že majitelé firem využívali pro vytěsňování drobných akcionářů podhodnocené posudky. 

  • Jak se v čase měnily ceny akcií Elektráren Opatovice.
  • Jak jejich cenu stanovily jednotlivé posudky a jak se k nim postavil soud.
