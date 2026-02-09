Zatím jediná instituce, která vydala nejnovější makroekonomickou prognózu odhadující jak loňský celoroční, tak letošní růst české ekonomiky, je Ministerstvo financí ČR. V jeho lednové makroekonomické predikci je uvedeno, že hrubý domácí produkt Česka se loni zvýšil o 2,5 procenta. To je o desetinu procentního bodu vyšší odhad, než tomu bylo ještě v listopadu 2025.
Za vylepšením celoročního výhledu stojí zejména pozitivní překvapení, která česká ekonomika zažívala ve třech čtvrtletích loňského roku, kdy tuzemský hospodářský výkon rostl rychleji, než se to ještě na začátku loňského roku jevilo. Za zrychlením stála zejména domácí poptávka, která se opírala především o solidní růst spotřebitelské poptávky.
Co se dočtete dál
- Jaký je nový výhled růstu pro rok 2026.
- Jaké složky domácí poptávky táhly růst.
- Jaké budou nominální i reálné mzdy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.