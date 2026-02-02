Na íránských ulicích zemřely zkraje ledna po brutálním zásahu režimních ozbrojenců jistě tisícovky, zřejmě ale desetitisíce nejčastěji mladých demonstrantů. Chtěli jen to co jejich vrstevníci jinde. Bavit se, studovat na názorově otevřených školách a svobodně brouzdat po sítích. Aniž by se museli obávat cenzury, náboženské policie a pokryteckých zákazů lídrů režimu, kteří se doma předhánějí ve výhrůžkách Západu, zatímco jejich děti ve svobodném světě žijí.
US, Iran ready to talk, with mediators organizing meeting in Ankara — report https://t.co/2Fqq8icyXJ— The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 2, 2026
Podobný pohled má snad většina obyvatel Západu, Íráncům život ve svobodě přejí. Pravda ovšem je, že lidé z muslimského, či spíše arabského světa jsou v hodnocení íránských demonstrací mnohem mnohem opatrnější. A nezřídka se změny režimu v Teheránu bojí, což platí nejen pro vlády, ale i pro občany. Proč?
Co se dočtete dál
- Proč Arabové nechtějí pád dosavadních íránských rivalů.
- Oč jde v íránské hře Izraeli.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.