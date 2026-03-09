Nad Českem se po pěti letech znovu vznáší stín možné rychle rostoucí inflace. Zatímco v roce 2021 táhlo ceny rostoucí napětí kolem ropy a plynu před další agresí Putinova ruského režimu vůči Ukrajině, teď se podobné scénáře mohou opakovat kvůli americkému a izraelskému útoku na Írán.
Od začátku března začíná na inflaci tlačit hlavně rostoucí cena ropy a tím i nafty. Ještě v prvních dnech roku 2026 se cena ropy Brent pohybovala jen lehce nad 60 dolary, v pondělí ráno se však dostala na chvíli dokonce na dvojnásobek. Patrné je to i na zvýšení cen u českých čerpacích stanic – a ty se teď pomalu začnou přelévat i do všech odvětví, která jsou závislá na dopravě.
Co se dočtete dál
- Jak jsou postavené smlouvy mezi zákazníky a kamionovými dopravci.
- Co a kdy rozhodne, jestli se drahá nafta přelije do inflace.
