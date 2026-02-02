Část Čechů, věrna Rašínovské tradici, se tradičně obává nekontrolovaného zadlužování státu. Politici poptávku této skupiny voličů zkouší uspokojit zákonnými bariérami, které mají vládu – samozřejmě vždy tu budoucí – zastavit, když chce zatnout dluhovou sekeru až příliš, příliš hluboko. Alespoň teoreticky. Dnes tak máme zákon o dluhové brzdě i o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Navíc už přes čtvrt století platí zákon o rozpočtových pravidlech, který mimo jiné svazuje státu ruce pro případ, že se poslanci – tedy vládní většina – z nějakého důvodu nedokážou na rozpočtu shodnout včas.
V takovém případě vláda a jí podřízené organizace musí utrácet ve stejném tempu jako rok předtím, kdy rozpočet schválený byl. To v situaci rostoucí ekonomiky a nenulové inflace zákonitě znamená, že ze státních účtů odchází méně peněz, než kdyby byl standardní rozpočet schválen. Což se projevilo letos v lednu, kdy podle pondělních dat „díky“ (v jiném kontextu by se dalo psát „kvůli“) rozpočtovému provizoriu byla státní kasa v dlouho nevídaném přebytku 32 miliard korun. Jednak přišly peníze z EU, které nedorazily loni, a zhoršily tak bilanci posledního rozpočtu vlády Petra Fialy, jednak ekonomika jede, ale hlavně: výdaje jsou přísně limitovány.
Zákonem stanovená omezení mají pochopitelně nepopulární důsledky a vládnutí komplikují. Proto také existují. Jenže když se k moci dostane vláda, která před volbami slibovala modré z nebe, stanou se zákony vynucující rozpočtovou kázeň koulí u nohy, kterou je potřeba za každou cenu setřást. To se názorně projevilo v argumentaci ministryně financí Aleny Schillerové, z které fakticky plyne, že výdajový režim vnucující státu krátkodobě tvrdou disciplínu současně umožňuje během celého roku utrácet skoro podle libosti. Že to nedává smysl?
Co se dočtete dál
- Jakou kličku zkouší právnička Alena Schillerová využít
- Co dokáže jediné usnesení sněmovny
- V kom našla vláda nepřítele
