Ačkoli oficiální kampaň k maďarským parlamentním volbám v roce 2026 formálně začne až v březnu, zemi již nyní ovládá politická nervozita, jakou jsme za poslední generaci nezažili. Poprvé za patnáct let vykazuje vládní strana Fidesz Viktora Orbána viditelný úpadek, což spouští celonárodní veřejnou debatu o tom, zda ho bude možné v dubnu konečně sesadit.
Historie nás ale varuje – jak Orbánova moc slábne a taktika jeho strany pro přežití se stává stále extrémnější, objevují se už nyní v Maďarsku volební manipulace, které by evropští lídři měli bedlivě sledovat.
Co se dočtete dál
- Jak rychle a proč vzrostla podpora Pétera Magyara.
- Jaký dopad má zrušení stropu pro volební výdaje na Fidesz.
- Jak stát používá sociální dávky a programy k ovlivnění klíčových skupin voličů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.