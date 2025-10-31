Rivalita mezi Východem a Západem je dnes nejviditelnější v celé EU a jejím sousedství. Nedávné volby v Rumunsku, Gruzii a Moldavsku ukazují, že Rusko a jeho zástupci nešetří prostředky, aby ovlivnili voliče a ovlivňovali orientaci zahraniční politiky. Ve většině případů jsou neúspěšní.
EU reagovala rozhodným způsobem. Podporovala prozápadní aktéry a čelila ruským dezinformacím. Výsledky jsou sice působivé. Je ale třeba brát je s velkou rezervou. Zatímco Rumunsko a Moldavsko zvolily proevropské lídry, Gruzie se ve svých snahách o vstup do EU dostala do slepé uličky.
Co se dočtete dál
- Jaký je rozsah a charakter ruského vměšování do voleb v Rumunsku, Gruzii a Moldavsku.
- Jak EU strategicky podporuje prozápadní aktéry a bojuje proti dezinformacím.
- Jaké riziko představuje otevřená podpora EU pro opozici v Maďarsku a Srbsku.
