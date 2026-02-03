Po zveřejnění základních parametrů už je jisté, že návrh státního rozpočtu na tento rok nebude respektovat zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Ze strany vlády přitom slyšíme různé důvody, proč to nevadí. Alena Schillerová mimo jiné opakuje, že EU stanovuje mírnější pravidla, než jaká jsme si zavedli my skrze český zákon, a že nám stačí být v souladu s Evropou. Jenže ona ta evropská pravidla ve skutečnosti o moc víc prostoru nenabízí. Vláda se zřejmě jen snaží zakrývat porušení českého zákona domněnkami o doposud nepříliš známých nových evropských pravidlech.

Co ta pravidla opravdu říkají, jak se teď mění a co znamená jejich neplnění?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak funguje evropská úniková doložka pro výdaje na obranu.
  • Jak ji ČR adaptovala.
  • Jaký dopad má rozdíl mezi plánovaným a skutečným růstem čistých výdajů.
