Sestavit „lepší“ rozpočet pro rok 2026, jak si stanovila nová vláda, opravdu nebude snadné. A to ani v dalších letech. Český státní rozpočet nyní dohánějí důsledky ekonomické politiky posledních mnoha let. Širší reformy se jeví jako politicky neprůchodné, a dokonce i jednotlivé, potřebné, leč nepopulární kroky se prosazují obtížně. Jeden politický směr tlačí na zvyšování výdajů, druhý prosazuje snižování daní. Výsledkem je rychlý růst deficitů a upevnění „daňového populismu“, tedy politické neprůchodnosti zvýšení většiny daní.

Výsledek roku 2025 sám o sobě mnoho neříká. Je-li zdroj vyššího deficitu, tedy výpadek příjmů z rozpočtu EU, pouze dočasný, bylo možné dosáhnout plánovaného schodku. To však není podstatné – v „podpalubí“ státního rozpočtu se již delší dobu odehrávají nebezpečné procesy, jejichž odhalení vyžaduje pohled do vzdálenější minulosti.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se mezi lety 2019 a 2025 změnily hlavní položky rozpočtu.
  • Jaký podíl na nárůstu schodku měly změny na straně příjmů.
  • Jaké konkrétní důsledky měla politická rozhodnutí jako zrušení superhrubé mzdy a nezvyšování spotřebních daní.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.