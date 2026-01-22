Sestavit „lepší“ rozpočet pro rok 2026, jak si stanovila nová vláda, opravdu nebude snadné. A to ani v dalších letech. Český státní rozpočet nyní dohánějí důsledky ekonomické politiky posledních mnoha let. Širší reformy se jeví jako politicky neprůchodné, a dokonce i jednotlivé, potřebné, leč nepopulární kroky se prosazují obtížně. Jeden politický směr tlačí na zvyšování výdajů, druhý prosazuje snižování daní. Výsledkem je rychlý růst deficitů a upevnění „daňového populismu“, tedy politické neprůchodnosti zvýšení většiny daní.
Výsledek roku 2025 sám o sobě mnoho neříká. Je-li zdroj vyššího deficitu, tedy výpadek příjmů z rozpočtu EU, pouze dočasný, bylo možné dosáhnout plánovaného schodku. To však není podstatné – v „podpalubí“ státního rozpočtu se již delší dobu odehrávají nebezpečné procesy, jejichž odhalení vyžaduje pohled do vzdálenější minulosti.
Co se dočtete dál
- Jak se mezi lety 2019 a 2025 změnily hlavní položky rozpočtu.
- Jaký podíl na nárůstu schodku měly změny na straně příjmů.
- Jaké konkrétní důsledky měla politická rozhodnutí jako zrušení superhrubé mzdy a nezvyšování spotřebních daní.
